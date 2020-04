Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato al giornalista di Onda Cero Alberto Fuentes nel corso di una diretta Instagram, confermando un'importante notizia di mercato: "Siamo a un buon punto per il rinnovo, credo arriverà presto ma bisogna aspettare che termini anche la vicenda del Coronavirus. L'ho detto sempre: il Siviglia è casa mia e mi piacerebbe tornare. Ma il mio futuro è alla Lazio, quindi è praticamente impossibile che accada".



Sullo scudetto e la ripresa del campionato:"La sensazione è che a fine mese potremo iniziare ad allenarci, ma è difficile parlare di una data per la Serie A. Ogni cinque giorni cambiano opinione. Io voglio finire la stagione, sarebbe giusto sia per chi è in alto per chi è in basso. Dobbiamo credere allo scudetto. Non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo principale, che è la Champions, ma non si può negare che siamo in lizza per il titolo".