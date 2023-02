Singolare polemica, quella scoppiata su Twitter in seguito ad un post del quotidiano La Notizia, che ha dedicato un approfondimento al tema violenza sulle donne perpetrata ultimamente da un numero vergognosamente alto di calciatori, da Dani Alves a Mendy passando per Portanova. L'intento di denuncia è ammirevole, se non che in copertina campeggia una foto di Luis Alberto intento a calciare un rigore in Lazio-Milan.



LA REAZIONE - La Lazio è intervenuta tramite il proprio account ufficiale: "Con il massimo rispetto per la sensibilità del tema trattato, chiediamo la rimozione immediata della fotografia scelta per la notizia in quanto fuorviante e gravemente lesiva dell’onorabilità e dell’immagine sia del calciatore sia della S.S. Lazio". L'immagine è stata poi sostituita con quella di un pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo.