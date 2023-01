Nel post partita di Sassuolo-Lazio, Luis Alberto sembra frenarsi per non entrare in polemica con Maurizio Sarri, ma un po' di malumore sembra emergere comunque. Eppure, il tecnico (parlando sempre dopo il match di oggi) ha elogiato lo spagnolo: "Oggi ha giocato la miglior partita da quando sono sulla panchina della Lazio".



Intervistato da Sky, Luis Alberto replica: "Se l’ha detto Sarri… (ride, ndr). Oggi ho fatto una buona partita, non so se è la migliore, ma ho fatto bene soprattutto nella fase difensiva, in cui sono migliorato molto. Ora penso a lavorare e pensare match dopo match. Io sto bene dal punto di vista mentale. Gli assist arriveranno, è mancata un po’ di precisione. Non è una cosa importante. Sto lavorando anche di più a casa, mentalmente sto bene e penso si veda in campo. La fase difensiva? Non dico nulla, altrimenti ogni volta che parlo succede un casino (ride di nuovo, ndr)".