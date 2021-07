Italia-Spagna è una sfida che toccherà molto da vicino anche Luis Alberto, centrocampista in forza alla Lazio che ha presentato così la semifinale di Euro 2020 a Il Messaggero: "Che gran partita. Sono due squadre che giocano a pallone come piace a me, non so proprio chi potrà vincere. E' una partita apertissima, non c'è una favorita. Gli Azzurri sono forti, hanno davvero un bel centrocampo, ma lo siamo pure noi. La sfida si giocherà lì ne sono sicuro. E sono convinto che chi riuscirà a passare e andare in finale, vincerà questo Europeo".