La Lazio sta tornando alla carica per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese che piace alla Juve e su cui si sta muovendo con forza il Napoli è tornato nel mirino dei biancocelesti dopo i tentativi della scorsa estate complice l'infortunio di Luis Alberto e un Kamada che non convince e che andrà anche in Coppa d'Asia. Lo riporta Sportitalia.