Luis Alberto si gode il gol e la vittoria della sua Lazio. Il centrocampista spagnolo ha dichiarato dopo la partita sul campo del Sassuolo: "Non so se questa sia la nostra miglior gara della stagione, ci servivano questi tre punti per recuperare in classifica. Siamo entrati bene in campo e abbiamo creato tante occasioni da gol, potevamo farne 3 o 4 in più. Era importante anche non prendere gol".



"La fascia da capitano e il rinnovo del contratto? Se me l'avessero detto qualche mese fa ci avrei creduto, un anno fa no... Sono molto felice, la Lazio è tutto per me, mi ha dato tanto da quando sono arrivato in Italia. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. L'età mi sta aiutando a divertirmi e a soffrire di più. Le sostituzioni non mi piacciono mai, soprattutto quando mi sto divertendo".