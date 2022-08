Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio spera in un colpo di coda del Siviglia per Luis Alberto. Come noto, senza l'uscita del Mago l'arrivo di Ilic è praticamente impossibile, nonostante il pressing di Sarri e l'accordo verbale già raggiunto con il Verona.



Setti non aspetterà all'infinito Lotito. Perciò, o i biancocelesti si sbrigano o il presidente dell'Hellas prederà in considerazione altre offerte per il serbo. La rosea scrive inoltre che la mancata partenza dello spagnolo rischia concretamente di protrarre ancora una situazione di malcontento generale. Il calciatore vuole andar via, il mister gli preferisce Basic e il club rischia di svalutare un patrimonio. Anche per questo si è registrata nei giorni scorsi un'apertura verso formule alternative per la cessione. Ma anche in prestito con diritto di riscatto il club capitolino non intende svendere il cartellino. E comunque offerte concrete non ne sono mai arrivate.