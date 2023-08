Tra giugno e luglio in molti nell’ambiente laziale si stavano preoccupando. Sembrava impossibile che l’estate passasse senza nemmeno una sbroccata – come si dice a Roma - di. E infatti non è successo. Le tradizioni sono importanti; ecco quindi prontamente rientrate tutte le ansie di chi si chiedeva se veramente, dopo gli ultimi sei mesi di idillio con Sarri, davvero il Mago non fosse definitivamente cambiato.Secondo i procuratori non si tratta nemmeno di quello, ma solo di una documentazione ufficiale sul nuovo contratto che ancora non è arrivata e dunque non può essere firmata. La verità difficilmente verrà mai fuori, fatto sta che, chiamati a un’ennesima opera di mediazione col calciatore spagnolo. Oppure a prendere decisioni più drastiche. In ogni caso, si tratta diArrivato a Roma nell’estate del 2016,In teoria doveva essere l’erede di Candreva, ma le caratteristiche tecniche dicevano altro. Un pesce fuor d’acqua nella prima Lazio di Inzaghi con tante panchine, musi lunghi e addirittura la tentazione di smettere col calcio a fine stagione. Poi lo stesso tecnico piacentino riuscì a faro esprimere al meglio da seconda punta prima e da mezzala poi, perdonando al contempo più di qualche passaggio a vuoto, costato caro alla squadra., perso dai biancocelesti 3-1 e con mezzo spogliatoio a rivoltarsi contro Luis per un atteggiamento in campo e fuori a dir poco irritante.Le bizze negli anni però non si sono limitate al campo. Anzi, almeno quelle Sarri è riuscito a limitarle negli ultimi mesi. Anche perché dopo due anni di alti e bassi, tra, le alternative per Luis Alberto erano due: trascorrere gli ultimi due anni di contratto con latra panchina e tribuna o adeguarsi alle richieste del tecnico toscano. Per il bene della squadra e la felicità dei tifosi, lo spagnolo ha scelto saggiamente.L’ultimo anno con Inzaghi fu. Anche in quell’occasione con una storia su Instagram uscì fuori lo scontento del giocatore per dei pagamenti non ancora saldati dal parte della società, che però nel frattempo spendeva soldi in operazioni di marketing. Poidi cui usufruire - guarda caso proprio mentre si rincorrevano voci di mercato che volevano un suo ritorno nell’amata Siviglia – e quindi slittò di circa 10 giorni il suo arrivo in ritiro ad Auronzo.Non con Luis Alberto, che non sarebbe lui se non avesse ciclicamente questi colpi di testa. Ora non resta che scoprire se anche questa volta si troverà il modo di eclissare questa vicenda.