Contro il Sassuolo la Lazio avrà bisogno di Luis Alberto e dei suoi assist. Serve subito un’altra vittoria per restare al terzo posto, magari sperando in qualche altro passo falso delle altre. Luis Alberto, come ricorda il Messaggero, è rimasto a Formello, Inzaghi lo ha coccolato, ne ha approfittato per curarsi da un affaticamento e ripresentarsi tirato a lucido.



PREMIO E AMBIZIONI DI LUIS ALBERTO - Lo spagnolo spera nella Nazionale: l'oramai ex ct Moreno lo ha sempre ignorato, Luis Enrique, un altro con cui non è mai sbocciato il rapporto, potrebbe cambiare idea. Nel frattempo ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Real Federacion Andaluza de Futbol (RFAF), che lo ha premiato come stella assoluta della selezione spagnola. Lo ha ritirato la famiglia in patria, lo spagnolo ora deve pensare ad andare in doppia cifra di assist, ora è a quota nove. Ne mancano solo 4 per arrivare al suo record personale, maturato in tutta la stagione. E ha tutto per raggiungerlo e superarlo: ambizione e voglia di Europei.