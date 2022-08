Luis Alberto ha festeggiato il gol vittoria della Lazio contro l'Inter e ha commentato così la partita e la rete: "Uno dei gol più belli sicuramente. C'era più tecnica in questo. Era da tempo che non lo facevo gol, oggi è arrivato al momento giusto. Tra le big mi mancava solo l'Inter, lo dicevo oggi a Patric e Pedro."



SULLE VOCI - "Quest'estate hanno parlato tutti di me, io preferisco parlare sul campo. Faccio di tutto per aiutare la squadra, ora mi sta capitando di giocare di meno ma la stagione è ancora lunga. Ora è il momento di crescere e far bene in questa nuova stagione."



SULL'URLO DI IMMOBILE - Luis Alberto ha anche risposto alla domanda in merito all'urlo di Immobile che gli ha dato del "Pazzo. "Sono matto? Va bene, se la gente lo dice ok. Preferisco essere matto ma sincero. Non dico mai una cosa che non penso. L'atteggiamento deve essere quello giusto, mi piace giocare di più, ora sto giocando un po' meno, ma è importante aiutare i compagni".