L'ultima volta in nazionale 2 anni fa, per Luis Alberto tornare a vestire la maglia della Spagna è un premio importante. Il centrocampista spagnolo racconta le sue emozioni a Mundo Deportivo: "L'anno scorso ho subito un infortunio abbastanza grave che mi ha datp fastodop per gran parte dell'anno e non era nei piani. È stato molto difficile giocare. Ho dovuto saltare molte partite con la mia squadra, la Lazio. È stato molto complicato per me e per la famiglia perché anche loro lo vivono".



SERIE A E NAZIONALE LUIS ALBERTO - Dalla Spagna l'impressione è che Luis Alberto sia uno dei migliori giocatori in Serie A: "Non so se sono una star o no. Quello che voglio è stare bene, continuare a divertirmi, mantenere questo livello il più a lungo possibile, in modo che questa lesione non ritorni, per prevenirla ogni giorno. Voglio essere sempre disponibile per l'allenatore, giocare bene per il mio club". La chiamata di Moreno era prevista? "Quando uno sta bene, sa cosa può succedere e vede che sta dando opportunità, che sta cambiando un po'e per il calciatore è più facile, è una motivazione in più perché sai che in qualsiasi momento può chiamarti".



LA LUNGA CARRIERA - La carriera di Luis Alberto è stata lunga: "Sì. Sono andato in prestito a Malaga e Deportivo dal Liverpool, ma quando sono arrivato alla Lazio sapevo che il primo anno sarebbe stato complicato e lo è stato, ma quando mi sono adattato sapevo già che dovevo fare un altro anno, provare il campionato Italiano ancora un anno e ho giocato più di 100 partite con la Lazio. Sto molto bene personalmente e con la famiglia. Barcellona? Per me è stato l'anno migliore. Se guardo al divertimento, penso che sia stato l'anno migliore della mia carriera, nel senso che tu vuoi essere lì, allenarti, competere, giocare. Era molto facile per un giocatore godersi il momento. C'erano giocatori nella mia posizione nel club che erano molto forti come Sergi Roberto o Rafinha, era molto difficile debuttare. Contatti con loro? Non ho contatti quotidiani con loro, ma mantengo una relazione amichevole.



MERCATO LUIS ALBERTO - In estate si è parlato tantissimo del suo possibile ritorno in Spagna: "Se ne è parlato sempre ed è bello parlare perché significa che le cose sono fatte bene. Penso che non ci sia mai stata la possibilità di lasciare la Lazio. Fabian al Barcellona? È normale, Fabian è un ragazzo giovane, un giocatore straordinario, penso che sarà uno dei migliori nella sua posizione. Non solo lo accosteranno al Barça, ma a più squadre. Quello che deve fare è godersi al Napoli ciò che sta facendo e giocare bene. Io al Barcellona? Se verrà Barça, lo ringrazierò. Alla fine dobbiamo competere, stare bene e chi dovrà decidere deciderà".