Dopo 13 giorni di prigionia, Luis Diaz ha potuto riabbracciare il padre che era stato rapito in Colombia. Quest'ultimo, intervistato da Win Sports TV, ha parlato del futuro del figlio.



LE PAROLE - "Conosco molto poco del Barcellona, ​​ma Luis è un fedele sostenitore del club, sarebbe il suo sogno poter giocare un giorno per il Barça. Se ci fosse la possibilità che vada, non avrei problemi perché è un grande club. Ma fino ad ora dobbiamo ringraziare Porto e Liverpool per la loro fiducia".