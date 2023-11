LA RICOSTRUZIONE DEL RAPIMENTO DEL PADRE

La domenica di Premier League ci consegna due passi falsi in zona Champions, con l'Aston Villa sconfitto dal Nottigham Forest e ilche non va oltre ilLa storia che però attira di più l'attenzione è quella legata al. Il colombiano del Liverpool è il protagonista della rimonta che all'ultimo minuto salva i Reds dalla sconfitta in trasferta., tristemente vittima di rapimento nei giorni scorsi in Colombia, da parte del gruppo insurrezionalista "Esercito di Liberazione Nazionale" (Eln).La scelta di Jurgen Klopp di mandare in campo Luis Diaz, per di più in un momento personale difficile, sembra una mossa disperata per provare a ribaltare una serata negativa, ma l'esito dà ragione al tecnico tedesco.che vale la conquista di un punto. Abbracciato dai compagni, il colombiano mette in mostra la maglietta con la commovente dedica, che recita:, ovvero "Libertà per papa'".