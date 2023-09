e rimane con l'amaro in bocca per almeno 3 motivi. Il primo, per non aver approfittato del passo falso del Manchester City per portarsi in vetta alla Premier League. Il secondo, perché il gol del definitivo 2-1 è arrivato al minuto 96' su autogol di Matip ed il terzo - il più eclatante - perché. Non doveva finire così perché. Nel primo tempo infatti, quando il risultato segnava ancora 0-0 i Reds hanno messo a segno una rete con Luis Diaz,. Un problema di comunicazione tra arbitro e VAR? Una semplice disattenzione del direttore di gara? Non è chiaro. Ciò che è chiaro è che. Un episodio curioso, che sicuramente farà discutere molto, a cui si aggiungono ancheai danni del Liverpool, che ha finito il match in 9 uomini."Il PGMOL riconosce che si è verificato un errore umano significativo durante il primo tempo di Tottenham Hotspur-Liverpool. Il gol di Luiz Díaz è stato annullato per fuorigioco dagli arbitri in campo. Si tratta di un chiaro ed evidente errore di fatto e si sarebbe dovuto far sì che il gol fosse assegnato tramite l'intervento del VAR, ma il VAR non è intervenuto. La PGMOL condurrà una revisione completa delle circostanze che hanno portato all'errore. La PGMOL contatterà immediatamente il Liverpool al termine della partita per riconoscere l'errore"