AFP via Getty Images

ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di UEFA Champions League, in programma al Parco dei Principi dopo l'1-0 in favore dei parigini dell'andata, all'Emirates Stadium, firmato Ousmane Dembelé.- "E' una partita particolare. Credo che sia questo lo stato d'animo che la squadra deve avere,. Dobbiamo giocare questa partita di ritorno e vincerla. Soffriremo sicuramente perché i nostri avversari non hanno ottenuto un risultato favorevole all'andata;" ha spiegato l'ex allenatore del Barcellona ed ex Commissario Tecnico della Nazionale spagnola.

- "Ho avuto la fortuna di conoscere Arteta quando ero giocatore. Era molto giovane e lo ricordo come una persona forte. Era un grande giocatore, è un ottimo allenatore.Sudo a pensare a questa semifinale. Vorrei solo una cosa per la finale: che il PSG sia lì. Ovviamentee da parte mia c'è amore," ha proseguito Luis Enrique, spiegando il rispetto per l'allenatore dei Gunners e anche l'avversario desiderato per l'eventuale finale.