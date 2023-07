L'arrivo diha acceso il mercato. Dopo il suo approdo a Parigi si sono accumulati gli annunci dei nuovi acquisti: da. Come a legittimare che si tratta di colpi condivisi e voluti da lui. Ora - guardando anche alle possibili cessioni - si fa strada una possibilità che, portiere dei Parisiens dall'estate 2021.Giungono voci dalla Francia che fanno sussultare Donnarumma.tra il nuovo allenatore spagnolo del PSG ed. Alla base di questa non completa soddisfazione,, ritenuto molto importante nella filosofia di Luis Enrique. Insomma,La situazione diè in movimento, in un ambiente che con l'arrivo di Luis Enrique è in continua trasformazione. Accanto al nuovo allenatore, a partire da lunedì scorso, c'è una nuova figura: quella di. Lo spagnolo è ilche prende il posto di Gianluca Spinelli, partito in direzione Inter. Quel che fa specie è il curriculum del nuovo preparatore, che prima del PSG ha lavorato all', squadra della seconda divisione spagnola. Un salto di categoria che: perché se è vero che il cambio del preparatore non è un'indizio di mercato, è altrettanto vero che questo dimostra la volontà di Luis Enrique di plasmare la squadra secondo i propri canoni e le proprie idee.Cambiare, per migliorare. Questo è l'obiettivo di Luis Enrique, come si deduce anche dal fatto che lo stesso Kylian Mbappé è adesso più che mai in discussione. In discussione, come pare essere anche il futuro diLa situazione è chiara:. Attualmente Donnarummaall'anno, senza considerare i ricchi bonus, ed è legato ai parigini da un contratto. Sicuramente se qualcuno si farà avanti per lui, dovrà farlo con. Il mercato, ancora lungo, ci racconterà quale sarà il suo destino. E soprattutto, chiarirà se questo sarà a Parigi o altrove.