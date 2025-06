Luis Enrique elogia il Botafogo: "Mai nessuno ha difeso così bene contro il PSG"

AFP via Getty Images

Nella notte italiana, ilfresco di Triplete è statonella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club, campione in carica sia del campionato brasiliano che della Copa Libertadores.A fine gara,, commenta: ", sia in Ligue 1 che in Champions League. Sono stati. Hanno giocato molto bene. Non ci hanno aspettato in un blocco basso fin dall'inizio; hanno avuto opportunità di transizione e hanno segnato un goal con una grande giocata di Igor Jesus che gli ha dato molto morale. Mi congratulo con loro".

"Siamo abituati a giocare contro blocchi bassi, ma questa volta. Non siamo stati ispirati", ha continuato il tecnico spagnolo."È una competizione dura.", ha avvertito Luis Enrique, che sa che battendo i Seattle Sounders all'ultima giornata, approderà agli ottavi di finale.