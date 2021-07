Il ct della Spagna Luis Enrique ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, in vista della semifinale di Euro 2020 contro l'Italia: "E' una squadra divertente, gioca un bel calcio, pressa in avanti, palleggia bene, sa pressare vicino l’area… È una squadra molto difficile da affrontare e io penso che sarà una partita molto divertente, con molta passione e due squadre che cercano di giocare alla stessa maniera. L’unico errore che non faremo a Wembley sarà di non andare a prenderci la partita dal primo all’ultimo minuto. Sicuramente la Spagna non sarà questo. Poi potremo perdere, vincere, pareggiare, ma sono sicuro che la mia squadra sarà fedele alla sua identità".



Una vendetta per l'episodio della gomitata di Tassotti? "No, neanche per scherzo. Non ne ho mai parlato coi miei giocatori. Per me è stata solo una parte della vita sportiva, ma ho avuto l’opportunità di conoscere Mauro Tassotti ed è una brava persona. Non cerco nessuna rivincita né niente di simile. Io amo tutto dell’Italia: il cibo, la gente, il caffè, il gelato, il calcio… Roma. Lì ho vissuto un anno ed è stata un’esperienza bellissima. Mi piace molto giocare contro l’Italia, e lo faremo di nuovo a novembre in Nations League".