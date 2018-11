"Ritornare è diverso da tornare indietro". Così, il 17 agosto, il Perugia accoglieva, per la seconda volta, Valerio Verre. Nel 2014/15, in prestito dall'Udinese, 41 presenze, 5 gol, 4 assist e i playoff; poi l'esplosione a Pescara, la Samp che se lo accaparra lasciandolo un anno (brutto) in Serie A in Abruzzo, le 19 presenze in blucerchiato la scorsa stagione e la cessione in quel tweet estivo. Prestito con diritto di riscatto a favore degli umbri, una bocciatura che sembra aver caricato il prodotto del settore giovanile della Roma.



CHE NUMERI! - Il Perugia di Alessandro Nesta, dal 30 ottobre, ha affidato il ruolo dal trequartista al classe '94, che si esprime al meglio: 4 gol in 4 partite consecutive, 3 vittorie e una sconfitta, arrivata nei minuti finali, contro il Benevento. Una rinascita dopo un anno difficile per chi, da giovanissimo, aveva incantato tutti: lo voleva la Fiorentina, ma Bruno Conti si oppose; lo voleva il Manchester United, ma questa volta fu il padre a dire no. Lo ha coccolato anche Luis Enrique nella sua stagione romana, facendolo debuttare in Prima Squadra e provandolo anche come falso nueve negli allenamenti, dandogli fiducia e iniettandoli i principi del tiqui-taqua. Ora, 7 anni dopo, Verre si sta rialzando, provando a portare l'ambizioso Grifo di Santopadre ai playoff, dopo due stagioni difficili in quella piazza in cui, per la prima volta, 4 anni fa, trovò continuità. Perché vuole riprendersi il passato;perché "ritornare è diverso da tornare indietro".



