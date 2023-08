Il tecnico del Psg, nonché ex CT della Nazionale Spagnola, Luis Enrique, ha detto la sua sul caso Rubiales, il presidente della Federcalcio Spagnola accusato di aver baciato in bocca la calciatrice Hermoso senza consenso: "Ho lavorato per tanto tempo con la Federazione, il lavoro di Rubiales e del suo staff è stato davvero fuori dall'ordinario. Ci sono state ottime prestazioni, parlano i numeri. Riguardo a ciò che è accaduto, il presidente ha fatto ammenda e la mia opinione non è necessaria".