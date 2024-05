Luis Enrique: 'Segnatevi le mie parole, senza Mbappé il Psg sarà più forte'

E' ufficiale l'addio dialalla fine di questa stagione. Il fortissimo numero 7 non rinnoverà il contratto con i campioni di Francia e sarà libero di accasarsi al suo prossimo club, quasi certamente il Real Madrid. Anche di questo ha parlato Luis Enrique, il tecnico dei parigini, nella conferenza stampa verso la gara di Ligue 1 contro il Tolosa."Sapevamo tutti da tempo che Kylian Mbappé avrebbe lasciato il PSG: non cambia nulla per noi, gli auguro il meglio. Non ha ancora detto dove andrà, ma pensiamo sia chiaro.".

L'accordo è di cinque anni, fino al 2029, Mbappé sarà il giocatore più pagato della rosa anche se il suo stipendio non sarà in linea con quello che percepisce in Francia, ovvero 72 milioni di euro lordi a stagione, oltre 30 netti, più il bonus alla firma di 180 milioni e premio fedeltà (70 milioni per aver fatto la valigia nell'estate 2023). Mbappé guadagnerà circa 20 milioni di euro netti all'anno più bonus legati ai risultati personali e di squadra. Poco più dei leader Modric, Vinicius e Alaba. Una cifra inferiore rispetto a quella proposta nell'estate 2022, ovvero circa 60 milioni di euro lordi all'anno. Discorso simile anche per quanto riguarda il premio alla firma, che non sarà né di 120, né di 100, come ventilato da alcuni media, ma di meno di 50 milioni di euro (è l'indiscrezione de El Chiringuito).