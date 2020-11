Luis Fabiano, ex attaccante del Siviglia, parla a SporTv, nel corso del programma Bleiragem, svelando che era a un passo dal passaggio al Milan: "Quando ero al Siviglia, ho ricevuto offerte da Real Madrid e Barcellona. Il presidente però mi ha rinnovato il contratto, dicendomi che potevo andarmene l’anno successivo. Poi stavo per andare al Milan. Il contratto era buono e le cifre erano state pattuite, ma il presidente è andato a chiedere altri soldi. La dirigenza del Milan è stata ‘fregata’ e ha finito per prendere Ibrahimovic. Poi mi sono infortunato e sono tornato al San Paolo nel 2011"