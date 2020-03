Luis Fabiano, ex attaccante del Siviglia, si racconta a la Gazzetta dello Sport, svelando curiosi retroscena di mercato: “Nel 2005 ero a un passo dalla Roma, ma scelsi il Siviglia. Nel 2010 era tutto fatto con il Milan, avevo parlato con Galliani, ma il Siviglia non accettò. Quell’anno i rossoneri vinsero lo scudetto…”.



ANCORA SULLA ROMA - “Volevo giocare con Totti, sarebbe stato emozionante. Parlai con i dirigenti giallorossi, ma scelsi di andare in Liga. Fu la mia fortuna. Quell’anno vincemmo la Coppa Uefa e aprimmo un ciclo straordinario”.



SU MONCHI - “Giocavo nel Porto, l’anno precedente avevo segnato solo tre gol. Lui mi disse che sarei diventato il numero 9 del Siviglia e che avremmo vinto tanto, insieme. Pensavo scherzasse, ma andò proprio così. È stato come un secondo padre, gli devo la carriera. Adesso sogno di tornare a Siviglia come dirigente. Sarebbe fantastico”.