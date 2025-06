Luis Henrique all’Inter: come gioca il nuovo acquisto nerazzurro, cosa sa fare e cosa no

Anno nuovo, vita nuova. Dopo la cocente delusione delladeve voltare pagina e mettere mano anche alla rosa in questo momento in mano a Simonema che potrebbe passare a un nuovo allenatore. Dopo la definizione del primo acquisto –– è arrivato a Milano anche il secondo:. L’esterno ormai ex Marsiglia è costatolegati a obiettivi individuali e di squadra. Per il brasiliano unFarà dama potrà far rifiatare anche, spingendo Carlos Augusto al ruolo di braccetto.

Chi è Luis Henrique? Come gioca e quali sono le caratteristiche che hanno spinto il club a puntare fortemente su di lui? Anzitutto è opportuno sottolineare come l’esterno abbia appena conclusoL'esterno destro classe 2001 era arrivato al Marsiglia nel 2020 dal. Dopo una prima parentesi – con poche presenze sotto la guida– era tornato in patria per trovare minuti. Di nuovo in Francia dopo 18 mesi, anche conera pressoché una riserva. L’arrivo al Velodrome digli ha invece. L’allenatore italiano gli ha riservato la fiducia che mai aveva avuto in Ligue 1 e l’ha incastonato al meglio nei suoi meccanismi. Prima nelpoi nel– il brasiliano è stato– e i risultati si sono visti. Con quello che ha definito “come un padre”, Henrique ha messo una marcia in più. ", ha detto.

Normale che a lui quindi si interessassero tante big in giro per l’Europa. Ad aprile, proprio durante le settimane in cuisi sfidavano nei quarti di finale di Champions League, i due club hanno battagliato anche per l’esterno e, sul mercato come in campo,Marotta e Ausilio sono andati dritti sul giocatore, individuato comeAlle spalle di Dumfries infatti non c’era un giocatore cona quelle dell’olandese. Per larghi tratti della stagione è statoa farne le veci, con prerogative molto diverse. A favorire la trattativa poi sono stati anche gli ottimi rapporti con l’agenzia del giocatore,, che in passato ha gestitoe che ha oggi tra i suoi assistiti anche

Partito da, un’ala che partiva principalmente daper poi rientrare, con il passare degli anniPiù lontano dalla porta, più attento alla fase difensiva, Luis Henrique si èe ha scoperto di essere unLe sue caratteristiche d’altronde sono quelle che sempre più club ricercano:Conregistrati nello scorso mese di agosto, si è preso il titolo diNumeri che spiegano le sue caratteristiche meglio di qualsiasi altra parola.

Le sue skills sono ancora da affinare, le giocate tecniche possono talvolta sembrare raffazzonate maLa suae la sua grandepossonosoprattutto in un campionato come quello italiano. È insommain una squadra che, con costanza, si piazza negli, un nuovo tentativo dopo l’esperimento fallito con. Il brasiliano dribbla, ne tenta certamente di più di Dumfries, rispetto al quale èSe l’olandese è un passista, il brasiliano è un velocista per utilizzare terminologie e specialità del ciclismo. L’ormai ex Marsiglia è unnato: gli piace puntare l’avversario, sfidarlo. Spesso, faccia a faccia, sposta di poco il pallone con il destro in modo da proteggerlo dal difensore e prima di buttarselo avanti e rincorrerlo con grande progressione.

Più bravo davanti che dietro,, anche se talvolta mostra qualche limite d’attenzione. Produce molto con gli(quando gioca a sinistra, spesso rientra sul destro) e sa rendersi pericolosoGarantirà profondità, potrà portare palla e rompere le linee o avanzare con veloci e precisi dai e vaiQuello che lo aspetta ora è un lavoro simile a quello fatto nei primi mesi con Dumfries, qualcosa che permetta di, didi perfezionarne i– i passaggi che dall’esterno tagliano fuori la difesa avversaria servendo un giocatore, spesso un centrocampista, che arriva da dietro – cosa fatta proprio con l’olandese e rivelatasiDovrà fare ancora più attenzione ai suoi tanti tentativi di dribbling,evitando di lasciare sguarnita una squadra che ha dimostrato problemi nelle ripartenze subite. A Marsiglia poi gli hanno sempre contestato unaA Milano e all’Inter dovrà fare uno step in avanti che sia guidato da Simoneo meno, che giochi