Luis Suarez rivela: "Nel 2012 volevo andare alla Juventus"

L'attaccante dell'ha rivelato di essere stato a un passo dai bianconeri, ma di essere poi rimasto agrazie alla forte pressione dell'allora allenatore dei Reds,L'uruguaiano classe 1987 ha rivelato un curioso retroscena della sua lunga e vincente carriera. Nel corso di un'intervista allo streamer Davoo Xeneize, Suarez ha raccontato che, quando era ancora di proprietà del Liverpool, aveva ricevuto un'importante offerta dalla Juventus che lo aveva convinto a trasferirsi in Italia.

L'operazione, tuttavia, non si concretizzò per l'intervento di, che lo convinse a restare. Qualche anno dopo, tuttavia, il Pistolero lasciò comunque l'Inghilterra per volare a Barcellona.- Suarez, che anche nel 2020 fu vicino ai bianconeri, racconta: ", ma Rodgers mi ha convinto a restare al Liverpool. Nei mesi precedenti vedevo che la società non acquistava nessuno e tutti i top player andavano in squadre che disputavano la Champions League. La Juventus era interessata a me e volevo andarci. Rodgers ha fatto di tutto affinché non me ne andassi".

- Un anno più tardi, nel 2013, fu l'a provare a strappare l'attaccante ai Reds: "Nel 2013, invece, volevo trasferirmi all'Arsenal. Disputavano la Champions ed erano disposti a pagare tanti soldi per me. Un giorno Gerrard venne da me e mi disse che la decisione migliore era quella di restare, anche lui al tempo aveva rifiutato il Real Madrid. Mi aveva promesso che con un solo anno in più al Liverpool i più grandi club d'Europa si sarebbero fatti avanti per me. Quel giorno tornai a casa piangendo e dissi a mia moglie che saremmo rimasti lì".

- Altri 12 mesi e nell'estate del 2014 si concretizzò l'addio al Liverpool, con il passaggio al. In blaugrana Suarez ha raggiunto l'apice della sua carriera, ma sei anni dopo il suo arrivo è stato costretto a un addio doloroso: "Ho sofferto molto quando me ne sono dovuto andare, ma per qualche motivo doveva succedere, non vivo nel rancore né nel passato. Sentivo di poter continuare a dare qualcosa al club e che ero all'altezza di ciò che chiedevano, ma le strade si sono divise".