! Os gols do @Palmeiras por ângulos exclusivos, do campo do @AllianzParque! Só deu Luiz Adriano na noite da #Libertadores! pic.twitter.com/0J7dBMRMS8 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 11, 2020

Ilda opportunista, sfruttando un'incertezza tra difensore e portiere, trasformando uno stop sbagliato in tunnel con gol. Ilda centravanti vero: movimento sulla linea del fuorigioco, controllo di esterno e diagonale chirurgico. Il terzo da bomber d'area di rigore: azione solitaria, sulla sinistra, di, piattone ad anticipare il difensore in scivolata e mani per portarsi a casa il pallone. Il Palmeiras vince 3-1 contro il Guaranì e fa due vittorie su due in Copa Libertadores.- Arrivato nell'estate del 2015 al, doveva comporre conla coppia delche aveva in mente Sinisa. Il tutto è durato pochissimo. Come pochissimo sono stati i gol: 6 in 36 presenze, un trasferimento saltato in, 2 numeri di maglia cambiati (9 e 7) e l'addio definitivo con la cessione allonel gennaio del 2017. Poi, l'estate scorsa, il ritorno a casa, in Brasile.La scorsa stagione la Libertadores l'ha solo assaporata: non convocato agli ottavi contro il, ha debuttato ai quarti, contro il, segnando al ritorno, ma inutilmente, vista la vittoria per 2-1 di Everton e compagnia. Qualcosa che non deve essere andato già all'ex rossonero, che quest'anno, nelle prime due partite, ha realizzato 4 gol: uno contro il(vittoria per 2-0), tre contro il(vittoria per 3-1), vestendosi da, autore di 4 gol nella serata di Champions contro il Valencia (e in Champions, il brasiliano ne ha fatti 5 in una partita, di cui 4 in 16 minuti, nel 2014 durante Shakhtar-Bate Borisov). Nuova, vecchia, vita, nuovi gol, nuovo amore. Ah sì, perché in tutto questo, nei mesi scorsi, Luiz Adriano ha ritrovato l'amore, con una modella russa: Ekaterina. Ma questa è un'altra storia...