Voci discordanti sul futuro di Luiz Felipe. Ne parla oggi Repubblica, sottolineando come sul fronte rinnovo sia calato un silenzio totale, che preoccupa la Lazio. Il club non ha più ricevuto comunicazioni dal calciatore e dai suoi agenti, dopo aver formulato - ormai un paio di settimane fa - l'ultima offerta per un nuovo contratto a 2 milioni fissi a stagione più bonus.



Gli interessamenti di altre squadre ci sono, ma la notizia di accordi già trovati (con l'Inter, ndr) è stata smentita da più parti. I biancocelesti quindi si attendono nei prossimi giorni una risposta definitiva.