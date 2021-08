Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, oggi voce della tv inglese, dice la sua sull'arrivo di Romelu Lukaku al Chelsea: "Ci ho parlato recentemente, è affamato. Penso che la grandezza di questo ragazzo derivi dai dubbi che lo circondano, trae stimoli e vuol dimostrare che la gente si sbaglia. Allo United aveva un intero stadio che dubitava di lui. Adesso starà studiando il calendario per vedere quando sarà la partita di Old Trafford. Lukaku è un giocatore che garantisce minimo 20 gol, ha sempre segnato ovunque sia stato. Adesso il Chelsea ha un’artiglieria pesante là davanti, un gran bel mix di talento e giocatori differenti e ora sono una candidata alla vittoria del titolo".