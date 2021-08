Romelu Lukaku a un passo dal Chelsea. Ma cosa ne pensa chi, dei Blues, ha scritto la storia? Gianfranco Zola, fuoriclasse del calcio italiano, opinionista di Amazon per la Champions League, dice la sua su Big Rom terzo a Londra nella conferenza stampa di presentazione: "Sono curioso di vederlo, anche perché il Chelsea creava tanto ma finalizzava poco, quindi un terminale offensivo serviva. Il Chelsea che ha vinto in Europa, però, a me piaceva così, con Werner che magari sbagliava tanto, ma era sempre disponibile per i compagni e apriva spazi per loro. Quindi sono curioso, ma il Chelsea lo preferisco senza".