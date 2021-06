In occasione del lancio di I M Together, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, svela quello che per lui è stato il momento più complicato della sua carriera.



"Quello dopo il Siviglia è stato il momento più difficile, penso il più difficile della mia carriera. Ma dopo tre o quattro giorni, mi sono svegliato una mattina e mi sono detto che quest’anno avremmo vinto con questa squadra e che io avrei fatto di tutto pur di riuscirci. Al primo allenamento ho visto tanti giocatori con una fame incredibile e dal primo giorno mi sono detto: quest’anno lo facciamo".