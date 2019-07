Kleberson, ex centrocampista del Manchester United, parla a Us-bookies.com del futuro di Romelu Lukaku: "Se Romelu Lukaku lasciasse il club, sarebbe una grande perdita per il Manchester United. Sono un suo ammiratore, è un grande giocatore, ogni allenatore lo vorrebbe, è molto bravo e sia che parta titolare o inizi dalla panchina, aiuterà sempre la squadra a segnare gol. Con i suoi movimenti, può aiutare anche i centrocampisti e gli altri attaccanti a segnare. Sa giocare anche lontano dalla porta, in questo modo ha fatto malissimo al Brasile al Mondiale in Russia, sa rendersi imprevedibile. Capisco se Lukaku vuole andarsene e giocare più partite, non è stato molto spesso titolare la scorsa stagione. Gli attaccanti sopravvivono con gol e statistiche, è dura, la stagione è cambiata velocemente per lui. Preparandosi mentalmente durante la pre-season, potrebbe ritrovare le sue qualità, spero che decida di rimanere al Manchester United per un altro anno e dimostrare il suo valore". Romelu Lukaku è l'obiettivo numero dell'Inter per l'attacco.