Big Rom più Dybala più Mourinho: ce n’è abbastanza per credere che da domani ci sarà una squadra in più iscritta alla corsa per lo scudetto.Giuntoli ha provato a prendere Big Rom, ma come sappiamo da mesi, se prima non vende, la Juventus non compra e dopo un mare di chiacchiereche però s’è mosso presto e male, quando il Chelsea era disponibile solo a vendere e non ancora a prestare. RedBird ha deciso fossero meglio due centrocampisti da 20 milioni piuttosto che un attaccante da 40: vedremo quel che dirà la stagione.si sono ridotti a chiudere il parco attaccanti con i 35enni di ritorno Arnautovic e Sanchez, è il caso di rileggere i giorni della rottura fra il club nerazzurro e il centravanti belga.Su questa base, l’Inter intavola la trattativa col Chelsea, chiudendola a 40 milioni per l’acquisto definitivo, autorizzato addirittura a Nanchino da Zhang sr. La storia è nota: l’avvocato di Lukaku lo offre a più squadre, intercetta l’interessamento della Juventus, stringono un accordo per un triennale da 11 milioni netti,A quel punto,Ecco, il momento importante è questo. La telefonata al diesse, che il giorno dopo non farà mistero – a chi lo chiama – di raccontare com’è andata.È probabilmente il fatto che ci sia la Juventus di mezzo a fare infuriare Ausilio e tutta l’Inter, oltreché i suoi tifosi, che infatti plaudono eche avrebbe dovuto convocare il giocatore in sede, chiarire, capire, valutare insieme. Un giocatore appena due giorni prima definito pubblicamenteAvesse evitato la reazione tanto istintiva quanto senza ritorno (e non risulta che Lukaku abbia mai cercato di ricucire dopo quella telefonata di fuoco) l’Inter avrebbe avuto tutto il tempo per chiudere l’affare con il Chelsea eA chi obietta: nemmeno ai tifosi avrebbero accettato uno che dice di amare l'Inter e tratta con la Juventus, non serve ricordare che nell'Inter adesso gioca Cuadrado e soprattutto, potevano esserci mille modi per tornare indietro dialetticamente da quel contatto "proibito".e avrà così la coppia progettata un anno fa dall’Inter, ridottasi a puntare prima su Arnautovic e ora addirittura su Sanchez,ma diciamolo, anche un po’ di fantasia.@GianniVisnadi