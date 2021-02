I am home right now https://t.co/kcbcu90msx — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 23, 2021

. L'ha incoronato il suo bomber sui social dopo il largo successo nel derby, che ha permesso ai nerazzurri di allungare in vetta sul Milan portandosi a +4. E nel primo posto ottenuto dalla squadra di Conte, c'è tanto dell'ex Manchester United anche solo guardando le ultime settimane:. Una risposta forte alle accuse di essere devastante solo contro le piccole senza incidere nei big match, la conferma di essere un uomo derby ormai consolidato e un messaggio diretto al rivaledopo l'acceso scontro nei quarti di Coppa Italia.- Il rendimento alle stelle ha rilanciato. Le pretendenti non mancano, dall'ipotesilanciata dai media spagnoli alle piste più concrete che portano ale soprattutto al: Guardiola cerca un erede di Aguero e il belga sarebbe una soluzione pronta all'uso, visto che conosce bene la Premier League. Se nei piani dell'Inter non c'è in programma l'addio di Lukaku, visto l'investimento dell'estate 2019 e l'importanza in spogliatoio, dallo stesso Romelu arriva un messaggio forte. Interrogato su Twitter da un tifoso dello United su quando sarebbe tornato a casa (a, ndr), l'attaccante ha risposto in maniera secca e chiara: "". Un altro indizio sulla volontà comune di club e giocatore, ora concentrati nella lotta scudetto ma con le idee chiare per il futuro: al netto delle vicende legate a Suning, il binomio Inter-Lukaku deve proseguire.