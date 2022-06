. Due estati fa l'attaccante argentino non accettò la proposta del Manchester United, lasciando via libera all'Inter di Conte nella corsa al. A meno che arrivi l'offertona irrinunciabile, ma questa è un'altra storia. Anche perché, almeno per il momento, la volontà del Toro è quella di restare nonostante l'interesse del Tottenham di, rinunciando a una parte importante del suo ingaggio e facendo partire la trattativa fra i due club , che deve dare una risposta all'offerta di prestito avanzata da Marotta (LEGGI QUI) : il calciatore e tutto l'ambiente nerazzurro aspettano e