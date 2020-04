Tante persone infatti si sono riversatePerché? Perché li con un semplice clic ti ritrovi in diretta video,Con il passare dei giorni questa mania non ha coinvolto solo le persone “comuni” ma anche tanti vip.Abbiamo visto trasformarsiCon lui e i suoi tantissimi ospiti ci siamo fatti tante risate, abbiamo scoperto tanti retroscena e, cosa più importante, ci siamo fatti fare compagnia.si sono intervistati a vicenda svelando altarini su cui aleggiava solo del mistero.Insomma queste dirette sono esplose al tempo del coronavirus allietando le nostre “nuove” strane e ripetitive giornate.Purtroppo però non c’è sempre solo un lato della medaglia.E quest’ultimoLa storia la sappiamo: Romelu era collegato in diretta con una giornalista pronta ad intervistarlo. Lukaku ha dimostrato in questi due mesi di essere un vero showman, portato per la telecamera e simpaticissimo nel modo di fare e porsi.Il brasiliano erae vedere il gigante belga emozionato al cospetto del suo eroe è stato sicuramente bello e ha mostrato anche tutta l’umiltà del numero nove nerazzurro.Ma con la giornalista la cosa è un po’sfuggita di mano.Confidenza e amicizia che hanno spinto Lukaku a parlare troppo a ruota libera stando poco attento alle possibili conseguenze delle sue parole.Entriamo un pochino nei dettagli:Nessuno del suo entourage e nessuno all’Inter avevano la minima preoccupazione data la natura dell’intervista.Ma come dettola se sei un personaggio famoso e se ti dimentichi che ti stanno ascoltando in migliaia. Romelu, gigante buono, si è dimenticato di tutto questo un po’ come i concorrenti del grande fratello che alle volte vivono in una casa piena di telecamere ignorandole.Entrare nel merito delle sue dichiarazioni sarebbe complicato. Forse è meglio chiuderla dicendo che ha fatto confusione e che uno scivolone può capitare a tutti. Siamo sicuri che la prossima diretta di Lukaku sarà sempre bella, dinamica e divertente ma Romelu farà sicuramente più attenzione a quello che dirà.