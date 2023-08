Romelu Lukaku annuncia il suo arrivo a Roma. Mentre il club giallorosso e il Chelsea stanno limando gli ultimi dettagli negli uffici dei Blues a Londra, il bomber ha parlato al sito belga Laatste Nieuwssenza mezzi termini: "Domani sbarcherò nella capitale per firmare il contratto con la Roma, sono emozionato. Ho un volo pronto".



LA FORMULA - Parole confermate dall'entourage del giocatore. Fibrillazione alle stelle nella capitale dove è pronto un ulteriore impiego di forze dell'ordine negli aereoporti per contenere la gioia dei tifosi. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco a poco più di 5 milioni con ingaggio quasi interamente pagato dalla Roma per 8 milioni.