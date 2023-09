Qualche occasione l'ha avuta anche nello spezzone giocato contro il Milan, ma Romelu Lukaku è ancora a caccia del primo gol con la maglia della Roma. L'attaccante belga, attualmente in nazionale dove segna e incanta in allenamento, freme per rientrare nella capitale dove sarà al centro del progetto di José Mourinho. Anche secondo i betting analyst l'ex Inter non ci metterà tanto a sbloccarsi: la prima marcatura nella prossima sfida con l'Empoli si gioca a 1,75, mentre in caso di gol contro il Torino la quota sale a 3,50. Il primo gol di Lukaku nella sfida al Genoa di fine settembre è offerto a 6,50. La possibilità che Big Rom si sblocchi oltre la settima giornata, invece, vale 7,50 la posta. Vivo anche il sogno di ottenere il titolo di capocannoniere: per Lukaku questa possibilità si gioca a 21