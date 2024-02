Lukaku cambia esultanza per denunciare il genocidio in Congo

Romelu Lukaku ha firmato il gol del pareggio in Feyenoord-Roma e nel festeggiare la rete è stata da subito visibile una modifica alla sua canonica esultanza. Oggi il belga con la mano destra ha fatto il segno di una pistola puntata alla sua testa mentre con la sinistra si è tappato la bocca. Il gesto è una forma di denuncia per il genocidio in corso nella Repubblica Democratia del Congo, che è la sua nazione d’origine; nel corso della Coppa d’Africa la stessa nazionale congolese ha più volte ripetuto il gesto di denuncia.