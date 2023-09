Su YouTube c'è il video del backstage delle prime 24 ore di Romelu Lukaku in giallorosso #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 11, 2023

Romelu, il grande colpo in attacco dellaha parlato ai canali ufficiali giallorossi: "Sai cosa è bello? Che i tifosi della Roma sostengono tanto i calciatori se giocano bene. Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, fa bene a tutti noi""Tante cose positive, questo è ciò che vuoi vivere quando giochi a calcio. Vivi per provare queste emozioni"."Bello da vedere, è stata la prima volta per me perché non c'ero mai stato. Ora posso vedere il simbolo di Roma, è un momento che aspettavo da tanti anni perché quando ero piccolo era impossibile vederlo. Ora sono qui e voglio fare delle belle foto per farle vedere ai miei figli"