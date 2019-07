C'è un giro di punte che ogni giorno sembra doversi innescare, ma arrivati al 30 luglio ancora non si è mosso nessuno. In tutto questo c'è una Juve che deve comprare e vendere. Doveva vendere Higuain, Kean e Mandzukic, ora ha deciso di dover o poter cedere (anche) Dybala. Inseguiva Icardi e lo fa ancora, anche se a questo punto sembra molto più vicina a Lukaku. Una situazione, quella legata al centravanti belga, che parla di un interesse di vecchia data ma anche di un inserimento recente quanto repentino. L'obiettivo di qualche settimana fa era quello di provare a stanare l'Inter, fornendo una sonda preziosa all'entourage di Lukaku e allo stesso Manchester United: la più classica delle manovre di disturbo che potesse convincere l'Inter ad alzare la posta in palio, accelerando di conseguenza anche la cessione di Icardi magari a un prezzo ancor più d'occasione. Ma tutto questo non è in realtà avvenuto. Così negli ultimi giorni è tornata prepotentemente d'attualità la possibilità di portare in bianconero proprio Lukaku, facendo saltare eventualmente il banco sugli altri fronti.



GLI ULTIMI GIORNI – Giovedì scorso il summit tra Fabio Paratici e Federico Pastorello, agente di Lukaku, è servito per vari motivi: assegnare al manager un mandato per la cessione di Khedira per esempio, trattare i rinnovi di alcuni giovani talenti del vivaio bianconero. Ma anche per comunicare alla Juve che l'operazione Lukaku-Inter era tutt'altro che conclusa. E con lo United che nel frattempo alzava il pressing per Dybala, sono nate nuove riflessioni sull'asse Manchester-Torino, come quello di uno scambio tra l'argentino e Lukaku con conguaglio in favore della Juve. Difficile, considerando la resistenza di Dybala a lasciare Torino e a spiccare il volo in Premier, ma non impossibile. Sicuramente auspicabile per le casse bianconere. Nel frattempo il numero 10 è finito sul mercato, anche a causa di tutta una serie di cessioni ancora bloccate (da Cancelo e Higuain in poi), indipendentemente dallo scambio diverso con Lukaku. Che aspettando il rilancio dell'Inter ora è definitivamente entrato nei radar della Juve: l'intesa sull'ingaggio è a un passo, anche di questo si è parlato in questi giorni nei colloqui con Maurizio Sarri, che pur preferendo un altro tipo di centravanti ha dato comunque il suo ok all'eventuale operazione. È tutto molto intricato, ma il tempo per la soluzione del caso si sta avvicinando.