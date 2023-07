. Questo l'esito degli ultimi contatti tra il belga e l', una rottura che nemmeno l'opera diplomatica portata avanti da chi sta intorno a Big Rom sa riuscendo a sanare. A raccontare il retroscena è La Gazzetta dello Sport, che svela come Lukaku- Nulla da fare, dalla società e i dirigenti allo spogliatoio tutti sono rimasti indispettiti e delusi dal comportamento di Romelu nei giorni del caos, a partire dal 'tradimento' e dalle chiamate ae soprattutto, e oggi. Una posizione, questa, condivisa anche dal presidente, che dopo aver dato l'ok a un investimento dasolo per acquistare il cartellino dal, è stato il primo a chiudere rispetto all'ipotesi di un nuovo ritorno. Lukaku è il passato,lavora con Thuram e l'Inter ora pensa ai prossimi passi sul mercato, a partire da chi prenderà il posto di Onana tra i pali fino a un altro attaccante per il tecnico nerazzurro.- La Gazzetta rivela anche un altro dettaglio, l'importanza nella vicenda di, la madre di Lukaku. Come si legge: sarebbe stata lei a spingere con forza sulla testa di Lukaku, battendo sul tasto della gestione di Inzaghi, delle panchine in Champions League a favore di Dzeko, ultima quella nella finale di Istanbul.