. E sta continuando a farli. Nella sua prima stagione italiana è già a quota(and counting), con, in quello che, ha detta di tutti, è il campionato più difficile da affrontare per un attaccante. Non se ti chiami Romelu, evidentemente: regolare sotto porta, utile anche per i compagni con i suoi 5 assist,Dalall', l'incomprensione è sempre la stessa: quando c'è un big match, il gigante belga stecca. Nei suoi due anni ai Red Devils, infatti, non ha mai segnato contro contro i top team della Premier: ​zero gol contro il, zero contro il, zero contro il, zero contro l'. Solo uno, al Chelsea. Classico dell'ex, in campionato. E, quello sì decisivo, va detto, in Champions contro il PSG. I dati, quindi, raccontano che quando l'asticella si alza, la sua efficacia diminuisce. E in Italia la cosa si sta ripetendo.E' vero, è vero, ha segnato al derby d'andata e chiuso quello di ritorno contro il. Un Milan, però, che lotta in mezzo alla classifica, lontano dall'Europa, lontano dalle posizioni che contano. Con le prime della classe, invece, il dato è lo stesso dei tempi inglesi:Contro lanon ha lasciato il segno, così come contro, prime della classe (Inter esclusa). Ha ancora tempo per invertire la rotta, visto che con la Dea e la Lupa ha ancora a disposizione il ritorno. Un animale da gol, è vero, che contro le piccole si scatena e che, regolarmente, supera la doppia cifra. Ma, a quasi 27 anni, è giunta l'ora di lasciare il segno anche quando conta. Anche perché, in questa Serie A dove tutti corrono, gli scontri diretti, come ha detto Conte, fanno la differenza.@AngeTaglieri88