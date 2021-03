Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, parla dell’arrivo di Romelu Lukaku in ritiro, con l’attaccante dell’Inter che ha ricevuto il via libera nella giornata di ieri: “Era particolarmente importante che fosse sano. Dopodiché era normale portarlo qui. Siamo già abituati a queste situazioni. Siamo felici che sia qui, perché questa è l'ultima occasione per la nazionale di radunarsi prima dell'Europeo. Quindi cerchi di avere tutti i giocatori qui. E nel caso di Romelu, tutte le procedure sono state seguite. Contiamo su di lui, è una figura importante del gruppo”.