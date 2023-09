L'ultima serata di partite dedicate alle qualificazioni al prossimo Europeo regala gol, assist e tante buone notizie sullo stato fisico diL'occasione per alcuni di loro di mettersi in evidenza e lanciare la rispettiva candidatura a conquistare maggiore spazio con le formazioni di club rispetto a quanto è accaduto nelle prime tre giornate di campionato.accomunati dal fatto di aver vissuto un'estate certamente movimentata e contrassegnata dalle vicende di mercato:sono in qualche modo l'uno legato all'altro, considerando che il mancato ritorno del primo ha favorito quello – a distanza di 13 anni dalla precedente esperienza – del secondo all'Inter.contro la modesta Estonia per il nuovo attaccante della Roma, utile per regalare ai Diavoli Rossi il primato nel girone ma soprattutto a livello personale (a quota 77 reti con la maglia della nazionale) per mettere altri minuti nelle gambe dopo l'ingresso da subentrante in occasione del ko contro il Milan eUn appuntamento da non sbagliare per gli uomini di, complice una partenza molto deludente che ha fruttato appena un punto in tre giornate: molte delle speranze di risalita e di vivere una stagione di alto livello – come minimo da piazzamento Champions – passa indubbiamente dal rendimento di Big Rom, tornato nuovamente in Italia con la voglia di prendersi delle rivincite e di archiviare le delusioni legate al Chelsea e ad un finale dell'ultima stagione nel quale il belgae a valutare altre strade, prima dell'improvviso blitz di Tiago Pinto e dei Friedkin a Londra per concludere uno dei colpi di mercato più acclamati dell'estate, con la formula del prestito oneroso fino a giugno 2024.- In un ideale botta e risposta a distanza, si è fatto trovare presente pureche si era già ripresentato benissimo al popolo interista con le giocate e l'assist per il definitivo 2-0 di Lautaro contro il Monza alla prima di campionato, ma che nel frattempo, che nello spazio di pochi giorni si è preso la scena a San Siro e poi a Saint-Denis, trovando il primo gol della sua nuova avventura in nerazzurro (contro la Fiorentina) e con la maglia della sua nazionale contro l'Irlanda. Ad oggi, nella testa di Simone Inzaghi la coppia titolare di attaccanti è formata proprio dal francese e dal Toro, maA partire dall'attesissimo derby di sabato, per poi arrivare all'esordio in Champions League contro la Real Sociedad.- Ultimo ma non in ordine di importanza il gol segnato, a suggello della comoda vittoria del Belgio, dell'atalantinoAltro calciatore animato da un grandissimo spirito di rivalsa nell'affrontare una stagione che, dove non è riuscito a rispondere alle enormi aspettative derivanti dall'investimento di 35 milioni di euro fatto per lui nell'estate 2022.e ha convinto il ds D'Amico e la proprietà del club bergamasco a fare questa scommessa, puntando su un talento che già era nei radar prima dell'affondo di Maldini e Massara di un anno fa: la dimostrazione tangibile è l'operazione da 30 milioni complessivi conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Un impatto immediato nella prima gara di stagione sul campo del Sassuolo, qualche buono spunto sia nel ko di Frosinone e nella successiva vittoria contro il Monza., dove negli ultimi mesi era sparito dalla scena a causa delle sofferenze milaniste. Lukaku, Arnautovic e CDK: 5 gol per reclamare il loro spazio e lanciare l'operazione riscatto.