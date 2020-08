Romelu Lukaku entra a far parte della storia dell’Inter. Con il gol segnato in finale di Europa League contro il Siviglia, un calcio di rigore perfettamente trasformato, il belga ha infatti eguagliato un primato detenuto da Ronaldo: 34 gol in tutte le competizioni alla prima stagione in nerazzurro.





Per Big Rom 23 reti in Serie A e 11 nelle altre competizioni, mentre il Fenomeno, nella stagione 1997/1998, aveva messo a segno 25 gol in campionato.