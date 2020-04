Romeluha risposto a delle domande fatte dai follower su Twitter. L’attaccante dell’Inter ha parlato anche della sua avventura in nerazzurro e in particolare del feeling con Lautaro. Di seguito le domande e le risposte:“Il mio primo gol (contro il Lecce, ndr). E’ stato l’inizio di tutto”.“Tutti gli allenatori che ho avuto hanno avuto un grande impatto su di me. Sono grato a tutti loro”.“Il numero 50 perché è avvenuto nel giorno del compleanno di mia mamma”.“Non mi sono mai fatto questa domanda. Avevo l’obiettivo di centrarlo per provvedere alla mia famiglia”.“La chiave è la comunicazione”.“Giocare in un San Siro pieno è grandioso. Lo amo”.“Il secondo con il Genoa, ho mostrato un po’ di qualità”.“Non penso ma mi è piaciuto davvero giocare per l’Everton”.“Qui tatticamente sei testato ogni settimana. In Premier la velocità è più alta”.“Direi Henry o Anelka”.“Spero solo che la salute pubblica venga garantita prima che possiamo tornare alla normalità”.“Sto bene, spero anche tu. Saremo pronti. Che Dio ti benedica”.“Quell’esperienza ha fatto sì che volessi venire e giocare in Italia ancora. E’ stata una grande esperienza”.“Conte quando eravamo sotto 2-0 contro il Milan. Non ha urlato per niente, ci ha detto cosa fare e dove trovare spazio, noi abbiamo fatto il resto”.