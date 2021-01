Campioni, miliardari, seguiti da milioni di persone. Questo è il messaggio che Ibra e Lukaku hanno trasmesso a milioni di telespettatori, ai bambini, a tutti. Pessimo, e questo è quello che rimane #intmil 2:1 https://t.co/bIiaRdIxoY — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 26, 2021

Un fallo, normale, diper far scatenare l'ira di Romelu. Poco prima dell'intervallo del derby di Coppa Italia tra, Big Rom prima va corpo a corpo con il capitano rossonero, autore di una normale spinta di gioco, poi viene allontanato dae abbracciato da. Il tutto sembra rientrato, fino a quando non entra in gioco ZlatanLo svedese ride in faccia al 9 dell'Inter mentre questo si sta avvicinando a lui in area di rigore, il belga gli rispondee da lì si arriva a un testa contro testa che scatena una piccola rissa. Ammoniti entrambi da Valeri,continua a far innervosiremimando il gesto con la testa del classico. Inoltre, Ibrahimovic pare abbia detto "Vai a fare i tuoi riti vodoo di m... piccolo asino". E questo ha fatto andare su tutte le furie Lukaku, che al duplice fischio va verso Ibra ma viene fermato da Barella, con Kessie che spinge via Ibra. DAl termine del match, poi, dopo aver chiesto scusa ai compagni per averli lasciati in 10, ha spiegato che non ha utilizzato epiteti razzisti controsuo vecchio compagni al