Un’autentica macchina da gol, ancora di più nei derby. Da quando è arrivato all’Inter, Romelu Lukaku ha sempre segnato nelle stracittadine. È successo anche oggi, realizzando lo 0-3 a San Siro. Sono 4 i derby consecutivi di campionato che hanno visto Lukaku andare sempre in gol. Circostanza che lo vede eguagliare il nerazzurro Benito Lorenzi che ci riuscì nel 1950 e il rossonero Romeo Benetti che un analogo filotto in Serie A lo centrò nella stagione 1972-1973. La statistica sale e diventa un record considerando anche il derby di Coppa Italia. Lukaku è diventato così il primo giocatore della storia a segnare in 5 derby di Milano di fila. A quota 4 ci sono: Lorenzi, Benetti, Meazza, Serantoni, Boninsegna, Shevchenko e Amarildo).