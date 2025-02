Lukaku, dal tabù dei big match allo "zero" contro l'Inter: tutti i numeri e i precedenti

vs Atalanta: 9 partite, 2 reti e 1 assist

vs Lazio: 10 partite, 2 reti e 4 assist

vs Roma: 7 partite, 4 reti e 1 assist

vs Milan: 8 partite, 5 reti e 1 assist

vs Napoli: 7 partite, 5 reti e 0 assist

vs Juventus: 9 partite, 3 reti e 0 assist

vs Inter: 3 partite, 0 reti e 0 assist

Com'è che recita quello che ormai sta diventando un nuovo-vecchio adagio?. Un refrain che torna molto spesso, anche adesso che ildi Antonio Conte e del suo colossale fedelissimo belga si appresta ad. Ma cosa ci dicono i numeri circa il rendimento dell'ex di turno, con tutte le maglie, nelle sfide contro le altre delle "sette sorelle" del nostro campionato, ovvero Atalanta, Lazio, Roma, Juventus, Milan ed Inter? Vediamo punto per punto.Nulla di irresistibile, certo, ma anche. Quest'anno, quindi anche recentemente non ha lasciato così a desiderare, almeno non sempre.Si tratta dell'unica, ma proprio, ingabbiato dalla morsa dinella stagione giocata con la Roma e all'andata nella corrente, terminata 1-1. C'è da dire che il belga nell'Inter ci ha giocato più che altrove, quindi il campione è più ristretto, ma il doppio zero alle caselle del contributo al gol fa piuttosto impressione.: il suo Napoli viene da 4 partite senza vittorie, un febbraio da archiviare in fretta, e