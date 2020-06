Cose che non fanno parte del bagaglio del Toro di Avellaneda, oggetto del desiderio dele numero 10 dell'Inter: quello contro ilnon era lui. Perso ogni duello con, anonimo in area di rigore: un po' la ruggine, un po' il mercato. Neanche il feeling conè parso quelle pre stop. Anche perché pure l'ex, contro in partenopei, ha faticato.Pesante, lento e macchinoso, per Big Roma lo stop è stato è più dannoso che per gli altri: con quella mole e con quel fisico, ci vuole tempo per entrare in forma. E visto che questo calcio di giugno, che conta, è stato paragonato dagli allenatori a quello di luglio pre-stagione, che non conta, i limiti fisici vengono maggiormente evidenziati: è calcio estivo. Già difficile di suo, immaginatevi con una preparazione da fare ex novo...Col Napoli, quindi, tante difficoltà. La buona volontà non manca mai, ma ci sono stati degli evidenti limiti. Nel frattempo, però, Lukaku ha messo benzina nelle gambe, ha lavorato duramente per ritrovare l'antico splendore, che lo ha portato a realizzare, e all'orizzonte vede le sagome delle sue vittime preferite:. ​: queste sono le sfide dei nerazzurri prima di incontrare la Roma. E in queste 8 partite, all’andata, Lukaku ha realizzato 7 gol: doppiette con Sassuolo e Bologna, gol con Parma, Brescia e Torino, a secco con il Verona e con la Samp (ma aveva giocato solamente mezzora nel secondo tempo, in una sfida da 10 contro 11 per il rosso a Sanchez). Numeri importanti per il 9 dell’Inter. Che vuole ricalcare quanto fatto all’andata.@AngeTaglieri88